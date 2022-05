खाने का तेल होगा सस्ता! कीमतों को कम करने के लिए सरकार बना रही ये योजना 

सरकार कच्चे पाम तेल (Palm oil) के शिपमेंट पर हाल ही में इंडोनेशियाई प्रतिबंध के बाद कीमतों में बढ़ोतरी को कम करने के लिए खाद्य तेल आयात पर लगाए गए सेस चार्ज में कमी करने पर विचार कर रही है।

Mon, 02 May 2022 08:59 AM

Varsha Pathak मिंट,नई दिल्ली Mon, 02 May 2022 08:59 AM

