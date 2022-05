Edible Oil Price: विदेशी बाजारों में गिरावट से घरेलू खाद्य तेलों की कीमतों में आई नरमी

Edible Oil Price: विदेशी बाजारों में दर्ज की गई गिरावट की वजह से दिल्ली तेल-तिलहन बाजार में शनिवार को घरेलू खाद्य तेलों की कीमतों में कमजोरी देखी गई जबकि तिलहन के भाव में नरमी दर्ज की गई।

Sun, 01 May 2022 08:54 AM

Tarun Singh न्यू़ज एजेंसी,नई दिल्ली Sun, 01 May 2022 08:54 AM

