प्रवर्तन निदेशालय ने Xiaomi के अधिकारी को किया तलब, जानें क्या है वजह

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने चीन की मोबाइल विनिर्माता कंपनी शियोमी के वैश्विक उपाध्यक्ष मनु कुमार जैन को विदेशी मुद्रा कानून के कथित उल्लंघन से जुड़ी जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए तलब किया है।

न्यू़ज एजेंसी,नई दिल्ली Tarun Singh Wed, 13 Apr 2022 03:01 PM

