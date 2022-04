300% से ज्यादा चढ़ गया यह मल्टीबैगर शेयर, 1 लाख के हुए अब 5 लाख रुपये

ऑनलाइन ट्रेवल कंपनी ईजी ट्रिप प्लानर्स के शेयरों ने पिछले एक साल से कम में 330% से ज्यादा रिटर्न दिया है। इस पीरियड में कंपनी के शेयरों ने 1 लाख रुपये के निवेश को करीब 5 लाख रुपये बना दिया है।

लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Vishnu Thu, 07 Apr 2022 08:09 PM

