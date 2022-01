यूपी में श्रमिकों के खातों में गिरे 1000 रुपये तो ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की आई बाढ़, संख्या 7 करोड़ के पार, जानें ई-श्रमिक कार्ड के फायदे

यूपी में श्रमिकों के खातों में गिरे 1000 रुपये तो ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की आई बाढ़, संख्या 7 करोड़ के पार, जानें ई-श्रमिक कार्ड के फायदे

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Drigraj Madheshia Wed, 05 Jan 2022 06:56 AM

इस खबर को सुनें