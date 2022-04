अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी ई-कॉमर्स कंपनियां ग्राहकों पर अपनी पसंद नहीं थोप सकेंगी

ई-कॉमर्स कंपनियों की ग्राहकों को अपनी पसंद थोपने की इस प्रथा पर लगाम लगाने के लिए सरकार नई पॉलिसी पर काम कर रही है। इस पॉलिसी में एल्गोरिद्म निष्पक्षता से जुड़े नियम बनाए जा रहे हैं।

नई दिल्ली, हिन्दुस्तान ब्यूरो Drigraj Madheshia Tue, 12 Apr 2022 07:25 AM

