डिविडेंड की तारीख से पहले इन मल्टीबैगर शेयरों ने लगाई दौड़, 15% से ज्यादा चढ़े

अंतरिम डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट से ठीक पहले EKI एनर्जी सर्विसेज और द्वारिकेश शुगर के शेयरों में तेज उछाल आया है। EKI एनर्जी सर्विसेज के शेयरों में गुरुवार को 15 फीसदी से ज्यादा की तेजी आई।

लाइव मिंट,नई दिल्ली Vishnu Thu, 07 Apr 2022 05:49 PM

