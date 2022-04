दिग्गज निवेशक ने इस स्टॉक पर लगाया बड़ा दांव, शेयर 10% की छलांग लगाकर ₹132 का हो गया

ड्यूरोप्ली के शेयर की कीमत बीएसई पर पिछले बंद के 120.55 रुपये के मुकाबले 132.60 रुपये के हाई लेवल पर पहुंच गई। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में फर्म के शेयर की कीमत में 64 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Varsha Pathak Wed, 13 Apr 2022 01:16 PM

