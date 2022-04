डिस्कॉम पर बिजली उत्पादक कंपनियों का बकाया अप्रैल में 17.3 प्रतिशत बढ़ा

बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) पर बिजली उत्पादक कंपनियों (जेनको) का बकाया अप्रैल, 2022 में सालाना आधार पर 17.3% बढ़कर 1,23,244 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। अप्रैल, 2021 तक बकाया 105029 करोड़ रुपये था

भाषा,नई दिल्ली Tarun Singh Sun, 10 Apr 2022 04:21 PM

