27 पैसे से बढकर 27 रुपये के पार पहुंचा यह शेयर, अब कंपनी दे रही बोनस शेयर

डुकॉन इंफ्राटेक्नोलॉजीज के शेयरों ने पिछले कुछ साल में जबरदस्त रिटर्न दिया है। कंपनी के शेयर 27 पैसे से बढ़कर 27 रुपये के पार पहुंच गए हैं। कंपनी अब अपने निवेशकों को बोनस शेयर देने जा रही है।

लाइव मिंट,नई दिल्ली Vishnu Mon, 18 Apr 2022 04:04 PM

