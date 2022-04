378% का छप्परफाड़ रिटर्न देने के बाद यह कंपनी दे रही बोनस शेयर, ₹30 के शेयर को खरीदने की मची होड़

कंपनी के शेयर आज बीएसई पर 10% से अधिक 30 रुपये पर कारोबार कर रहा है। शेयरों यह तेजी बोनस शेयर (Bonus share) जारी होने के बाद देखी जा रही है। कंपनी 1:10 के रेशियो में बोनस शेयर इश्यू कर रही है।

मिंट,नई दिल्ली Varsha Pathak Tue, 19 Apr 2022 12:10 PM

