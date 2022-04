निवेशकों को मालामाल करने वाली इन दो कंपनियों पर Dolly Khanna ने खेला बड़ा दांव

Dolly Khanna ने अजंता सोया (Ajanta Soya) में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। बता दें, अजंता सोया और Aries Agro जैसी कंपनियों ने Dolly Khanna ने साल 2021 में निवेशकों तगड़ा रिटर्न दिया था।

लाइव मिंट,नई दिल्ली Tarun Singh Mon, 11 Apr 2022 01:34 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.