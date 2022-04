पिछले एक साल में इस स्टाॅक से हुई छप्परफाड़ कमाई, Dolly Khanna ने किया है बड़ा निवेश

कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के अनुसार Dolly Khanna ने Pondy Oxides and Chemical LTD (POCL) में निवेश किया है। Dolly Khanna ने POCL में 3.64% स्टाॅक या 2,11,461 शेयर खरीदने का फैसला किया है।

लाइव मिंट,नई दिल्ली Tarun Singh Mon, 18 Apr 2022 02:16 PM

