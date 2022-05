डॉली खन्ना ने इस मल्टीबैगर स्टॉक पर लगाया बड़ा दांव, खरीदे 10 लाख नए शेयर, महीनेभर में 118% का रिटर्न

दिग्गज निवेशक डॉली खन्ना ने इस शेयर पर बड़ा दांव लगाया है। दिग्गज निवेशन ने गुरुवार 28 अप्रैल 2022 को NSE पर ओपन मार्केट में बल्क डील के जरिए 1 मिलियन शेयर यानी की 10 लाख शेयर खरीदे हैं।

इस खबर को सुनें