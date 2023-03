इस IPO से जुड़ी आई अच्छी खबर, GMP देख निवेशक गदगद, लिस्टिंग कल 

ऐप पर पढ़ें

Divgi TorqueTransfer Systems Ltd IPO: शेयर बाजार में एक बार फिर से आईपीओ की धूम मची हुई है। एक के बाद एक कई कंपनियों के आईपीओ को पर दांव लगाने का मौका निवेशकों को हाल में मिला है। इसी में से एक आईपीओ Divgi TorqueTransfer Systems Ltd लिमिटेड है। कंपनी शेयर बाजार में कल डेब्यू करेगी। जिस किसी निवेशक को कंपनी के शेयर अलॉट हुए होंगे उनके लिए ग्रे मार्केट से अच्छी खबर है।

GMP में इजाफा

कंपनी का आईपीओ 1 मार्च 2023 को ओपन हुआ था। और 3 मार्च 2023 तक यह खुला था। इस आईपीओ को 5.44 गुना अधिक सब्सक्रिप्शन प्राप्त हुआ था। निवेशकों के लिए अच्छी बात यह है कि कंपनी ग्रे मार्केट आज 45 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रही है। जोकि कल यानी रविवार के मुकाबले 10 रुपये अधिक है। ग्रे मार्केट में इजाफे की वजह से उम्मीद की जा रही है कि Divgi TorqueTransfer Systems Ltd की लिस्टिंग 635 रुपये के आस-पास होगी। यानी निवेशकों को लिस्टिंग के दिन फायदा हो सकता है।

कंपनी के आईपीओ से जुड़े डीटेल्स

1- Divgi TorqueTransfer Systems Ltd के आईपीओ की फेस वैल्यू - 5 रुपये

2- Divgi TorqueTransfer Systems Ltd लॉट साइज - 25 शेयर

3- Divgi TorqueTransfer Systems Ltd लिस्टिंग - बीएसई और एनएसई

4- Divgi TorqueTransfer Systems Ltd लिस्टिंग डेट - 14 मार्च 2023

5- Divgi TorqueTransfer Systems Ltd आईपीओ सब्सक्रिप्शन डेट - 1 से 3 मार्च 2023

6- Divgi TorqueTransfer Systems Ltd शेयर अलॉटमेंट - 9 मार्च 2023

