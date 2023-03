600 रुपये पर लिस्ट हुई यह कंपनी, निवेशकों को लिस्टिंग के साथ हुआ फायदा 

ऐप पर पढ़ें

DIVGI TORQTRANSFER SYSTEMS Ltd के लिस्टिंग का इंतजार आज खत्म हो गया है। इस आईपीओ की फ्लैट लिस्टिंग हुई है। निवेशकों के लिहाज से अच्छी बात यह है की कंपनी 1.69 प्रतिशत के प्रीमियम पर लिस्ट हुई है। यानी जिस किसी निवेशकों को कंपनी के शेयर अलॉट हुए होंगे उन्हें लिस्टिंग के साथ ही 10 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से फायदा हुआ है।

कंपनी ग्रे मार्केट में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही थी। तभी से यह अनुमान जताया जा रहा था कि DIVGI TORQTRANSFER SYSTEMS Ltd की लिस्टिंग फ्लैट हो सकती है। दूसरी तरफ सेंकेड्री मार्केट में कल भारी गिरावट देखने को मिली थी। जिसक बुरा असर भी इस आईपीओ पर पड़ा है। बता दें, DIVGI TORQTRANSFER SYSTEMS Ltd के आईपीओ पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स 600 रुपये के आस-पास लिस्टिंग का उम्मीद कर रहे थे।

1 बोनस शेयर देगी कंपनी, एक्स-बोनस डेट आज

कंपनी के आईपीओ की विषय में -

1- DIVGI TORQTRANSFER SYSTEMS Ltd आईपीओ ओपनिंग डेट - 1 मार्च 2023

2- DIVGI TORQTRANSFER SYSTEMS Ltd आईपीओ क्लोजिंग डेट - 3 मार्च 2023

3- DIVGI TORQTRANSFER SYSTEMS Ltd आईपीओ लॉट साइज - 25 शेयर

4- DIVGI TORQTRANSFER SYSTEMS Ltd प्राइस बैंड - 560 रुपये से 590 रुपये

5- DIVGI TORQTRANSFER SYSTEMS Ltd फेस वैल्यू - 5 रुपये प्रति शेयर

6- DIVGI TORQTRANSFER SYSTEMS Ltd शेयर अलॉटमेंट डेट - 9 मार्च 2023

7- DIVGI TORQTRANSFER SYSTEMS Ltd लिस्टिंग - बीएसई -एनएसई