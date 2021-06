आयकर विभाग ने बुधवार को कहा कि चालू वित्त वर्ष में अबतक शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह दोगुना से अधिक होकर 1.85 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया। इसका मुख्य कारण व्यक्तिगत आयकर और अग्रिम कर भुगतान में वृद्धि है। शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में शामिल कंपनी आयकर (सीआईटी) संग्रह 74,356 करोड़ रुपये जबकि प्रतिभूति सौदा कर (एसटीटी) समेत व्यक्तिगत आयकर संग्रह 1.11 लाख करोड़ रुपये रहा।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक बयान में कहा कि वापस की गयी कर राशि को हटाकर शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह एक अप्रैल से 15 जून के बीच 1,85,871 करोड़ रुपये रहा जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 92,762 करोड़ रुपये था। यानी पिछले साल के मुकाबले इसमें 100.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। चालू वित्त वर्ष में अबतक 30,731 करोड़ रुपये कर वापस किये गये हैं। मौजूदा वित्त वर्ष में अबतक सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 2.16 लाख करोड़ रुपये रहा जो पिछले साल इसी अवधि में 1.37 लाख करोड़ रुपये था।



✅100% growth - Net Direct Tax collections for the Financial Year 2021-22



✅Rs. 28,780 crore (146% growth) Advance Tax collections for FY 2021-22



✅Rs. 30,731 crore - Refunds have been issued in the FY 2021-22https://t.co/tAtvUFG8QF



| @FinMinIndia | pic.twitter.com/nXlGzswijS