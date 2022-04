कार्डलेस कैश निकासी से फीकी होगी डेबिट कार्ड की चमक! RBI का ये है मकसद

रिजर्व बैंक ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस का उपयोग करके सभी बैंकों और एटीएम नेटवर्क पर कार्डलेस नकद निकासी की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा है। इससे डेबिट कार्ड की चमक फीकी पड़ेगी।

मिंट,नई दिल्ली Deepak Kumar Sat, 16 Apr 2022 11:31 AM

