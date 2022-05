35% तक महंगा हो सकता है जीरा, इस बार पैदावार में आ सकती है तेज गिरावट

पैदावार में तेज गिरावट के कारण जीरे की कीमतें 5 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच सकती हैं। भारत का जीरे का प्रॉडक्शन 35 फीसदी घट सकता है, इससे जीरे की कीमतों में 30-35 फीसदी का उछाल आ सकता है।

