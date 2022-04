Cryptocurrency prices: बिटकॉइन 40,000 डॉलर के पार, इस क्रिप्टो टोकन में 15% की जबरदस्त तेजी

Cryptocurrency:दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे लोकप्रिय क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन में आज 4% से अधिक की तेजी देखने को मिल रही है। बिटकॉइन की कीमत (Bitcoin price) आज मंगलवार को 40,000 डॉलर पर पहुंच गई।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Varsha Pathak Tue, 19 Apr 2022 03:53 PM

इस खबर को सुनें