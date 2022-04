BitCoin निवेशकों को तगड़ा झटका, कीमतों में गिरावट जारी; चेक करें आज का दाम 

BitCoin निवेशकों को तगड़ा झटका, कीमतों में गिरावट जारी; चेक करें आज का दाम

बिटक्वाॅइन (BitCoin Price Today) की कीमतों में आज फिर गिरावट देखने को मिली। दुनिया की सबसे क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency Price Today) 5% नीचे लुढ़ककर 43,205 डाॅलर पर ट्रेड कर रही थी।

लाइव मिंट,नई दिल्ली Tarun Singh Thu, 07 Apr 2022 03:31 PM

