UPI से लेनदेन बंद होने पर क्रिप्टो निवेशक फंसे, छोटे निवेशकों को लगा बड़ा झटका

एक बार फिर भारतीय क्रिप्टो निवेशक बड़े संकट में फंस गए हैं। कॉइनस्विच ने यूपीआई और एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस जैसे बैंक हस्तांतरण के साथ रुपया जमा करना पूरी तरह से बंद कर दिया है।

हिन्दुस्तान ब्यूरो,नई दिल्ली Drigraj Madheshia Fri, 15 Apr 2022 11:11 AM

