मई में और सताएगी कच्चे तेल की गर्मी, पेट्रोल-डीजल के सस्ते होने की उम्मीद कम

सऊदी अरामकों ने एशिया के लिए कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। इससे एशिया में कच्चा तेल रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया है। भारतीय रिफाइनरी कंपनियों ने कम तेल खरीदने का फैसला किया है।

हिन्दुस्तान ब्यूरो,नई दिल्ली Drigraj Madheshia Fri, 08 Apr 2022 05:34 AM

