बढ़ती गर्मी में बढ़ा महंगाई का पारा, खाने-पीने की चीजें हुई लिमिट के बाहर महंगी, पढ़ें ताजा रिपोर्ट

महंगाई बढ़ती ही जा रही है। मार्च महीने में खाद्य मुद्रास्फीति बढ़कर 7.68% हो गई जो कि फरवरी में 5.85% थी। बता दें कि यह लगातार तीसरा महीना है जब महंगाई दर RBI की 6% की ऊपरी लिमिट के पार रही है।

मिंट,नई दिल्ली Varsha Pathak Tue, 12 Apr 2022 06:10 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.