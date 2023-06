इस IPO ने निवेशकों के डुबोए पैसे, पहले दिन ही शेयरों में लगा लोअर सर्किट

ऐप पर पढ़ें

Cosmic CRF Ltd ने शेयर बाजार में खराब शुरुआत की है। कंपनी के शेयरों की बीएसई में लिस्टिंग 251.20 रुपये पर हुई थी। इस निराशाजनक लिस्टिंग के बाद कंपनी का आईपीओ और लुढ़क गया। और कुछ ही देर में Cosmic CRF Ltd के शेयरों में 5 प्रतिशत का लोअर सर्किट लग गया। जिसके बाद कंपनी के शेयर का भाव 238.65 रुपये के लेवल पर आ गया है। यानी जिस किसी निवेशक को आईपीओ के शेयर अलॉट हुए होंगे उन्हें अबतक होल्ड करने पर 24 प्रतिशत का नुकसान हो चुका है। Cosmic CRF Ltd के आईपीओ का प्राइस बैंड 298 से 314 रुपये प्रति शेयर था। प्री आईपीओ लिस्टिंग के दौरान Cosmic CRF Ltd का शेयर 20 प्रतिशत टूट गया था।

Cosmic CRF Ltd का आईपीओ 14 जून 2023 को ओपन हुआ था। कंपनी के आईपीओ को खरीदने के लिए निवेशकों के पास 21 जून 2023 तक का मौका था। Cosmic CRF Ltd के आईपीओ का लॉट साइज 400 शेयरों का था। जिस वजह से एक रिटेल निवेशक को कम से कम 1,25,600 रुपये का निवेश करना पड़ा।

सब्सक्रिप्शन डीटेल्स

6 दिनों की ओपनिंग के दौरान Cosmic CRF Ltd का आईपीओ 4 गुना सब्सक्राइब किया गया था। आईपीओ ओपनिंग के आखिरी 2 दिनों के दौरान निवेशकों को रुझान बढ़ा था। नहीं तो शुरुआती दिन में सब्सक्रिप्शन में सुस्ती देखने को मिली थी। Cosmic CRF Ltd की लिस्टिंग बीएसई एसएमई में हुई है।