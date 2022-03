आर्थिक मोर्चे पर अच्छी खबर, कोर इंडस्ट्रीज का उत्पादन 5.8 प्रतिशत बढ़ा

चालू वित्त वर्ष के पहले 11 महीनों अप्रैल-फरवरी के दौरान आठ कोर इंडस्ट्रीज-कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली का उत्पादन 11 प्रतिशत बढ़ा है।

एजेंसी,नई दिल्ली Deepak Kumar Thu, 31 Mar 2022 07:27 PM

