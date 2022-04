निवेश का बनेगा मौका! कंडोम बनाने वाली यह बड़ी कंपनी IPO लाने की कर रही तैयारी, जानें क्या है पूरी योजना?

आईपीओ मार्केट (IPO market) में एक और बड़ी कंपनी का नाम जुड़ सकता है। मैनफोर्स कंडोम (Manforce Condoms) बनाने वाली दिग्गज कंपनी मैनकाइंड फार्मा आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है। यह कैश रिच कंपनी है।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Varsha Pathak Sat, 02 Apr 2022 09:22 AM

इस खबर को सुनें