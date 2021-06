फुटबॉल खिलाड़ी रोनाल्डो के एक इशारे ने Coca-Cola के डूबा दिए 29,300 करोड़ रुपये, जानिए क्या है पूरा मामला

फुटबॉल प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो (Cristiano Ronaldo) के इस छोटे से कदम ने बिगाड़ा कोका-कोला का खेल। दरअसल हंगरी के खिलाफ पुर्तगाल टीम के यूरो 2020 के मैच से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कोका कोला (Coca-Cola) की बोतल अपने सामने से हटा दिया। इस वजह से दुनिया की दिग्गज कंपनी Coca-Cola को 29,300 करोड़ रुपये का नुकसान हो गया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक वैश्विक सुपरस्टार हैं और वह जो कुछ भी करते हैं उसका प्रभाव मैदान के बाहर भी होता है। पुर्तगाल के कप्तान ने यूरो 2020 में हंगरी के मैच से पहले रोनाल्डो (Ronaldo) ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, "कोल्ड ड्रिंक (Coca-Cola) नहीं, हमें पानी पीने की आदत डालनी चाहिए।

इसमें कोई संशय नहीं है कि पुर्तगाल के स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो (Cristiano Ronaldo) दुनिया के सबसे फिट खिलाड़ियों में से एक हैं। 36 साल की उम्र में भी पुर्तगाली सुपरस्टार अपने से 10 साल छोटे खिलाड़ियों को टक्कर देने की क्षमता रखते हैं। भले ही कोका-कोला यूरो 2020 के स्पोंसर में से एक है लेकिन फिर भी रोनाल्डो ने ऐसा किया और सभी से इसके बजाय 'पानी पीने' का आग्रह किया। वैश्विक फुटबॉल सुपरस्टार के इस तरह के सुझाव ने कोका-कोला ब्रांड 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 29,300 करोड़ रुपये की कमी आ गई।

