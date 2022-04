CNG की कीमतों ने आज फिर दिया झटका, पिछले 6 दिन में हुआ 9 रुपये से अधिक का इजाफा

CNG की कीमतों में गुरुवार को एक बार फिर इजाफा देखने को मिला। इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने सीएनजी की कीमतों में 2.50 रुपये प्रति किलोग्राम का इजाफा किया है। पिछले 6 दिन में 9.10 रुपये का इजाफा किया गया।

लाइव मिंट,नई दिल्ली Tarun Singh Thu, 07 Apr 2022 08:36 AM

