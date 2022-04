सीएनजी और पीएनजी आज से सस्ती, मुंबई के लोगों को मिली बड़ी राहत

पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों के बीच मुंबईवासियों के लिए कुछ राहत की खबर आई है। गैस वितरण कंपनी महानगर गैस लिमिटेड ने सीएनजी के खुदरा मूल्य में छह रुपये प्रति किलो की कमी की है।

एजेंसी,मुंबई Drigraj Madheshia Fri, 01 Apr 2022 07:22 AM

