चीन की अर्थव्यवस्था जनवरी-मार्च में 4.8 फीसदी की दर से बढ़ी, इस चालू वित्त वर्ष के लिए 5.5% लक्ष्य

चीन की आर्थिक वृद्धि दर वर्ष 2022 की पहली तिमाही में 4.8 प्रतिशत रही। कोरोना वायरस महामारी के चलते शंघाई सहित प्रमुख औद्योगिक शहरों में लॉकडाउन के चलते वृद्धि आंकड़ों में कमजोरी देखी गई।

न्यू़ज एजेंसी,नई दिल्ली Tarun Singh Mon, 18 Apr 2022 01:19 PM

