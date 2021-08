चीन ने 42 कंपनियों के आईपीओ पर लगाई रोक, भारत में 40 कंपनियों ने इस साल अब तक 70,000 करोड़ रुपये से अधिक राशि जुटाई

बिजनेस चीन ने 42 कंपनियों के आईपीओ पर लगाई रोक, भारत में 40 कंपनियों ने इस साल अब तक 70,000 करोड़ रुपये से अधिक राशि जुटाई Published By: Drigraj Madheshia Wed, 25 Aug 2021 08:02 AM हिन्दुस्तान ब्यूरो,नई दिल्ली

Your browser does not support the audio element.