CCI probe on Zomato and Swiggy: Zomato, Swiggy के मनमाने रवैये पर चला CCI का चाबुक, जांच के आदेश

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी (Comeptition Commission Of India) जोमैटो और स्विगी के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। देरी से पेमेंट और अनुचित कीमत पर खाना बेचना जांच की दो प्रमुख वजह है।

लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Atul Gupta Mon, 04 Apr 2022 11:37 PM

