खत्म होगा ATM कार्ड का दौर! हर जगह मिलेगी कार्डलेस नकद निकासी की सुविधा

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के मुताबिक यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) का उपयोग करके सभी बैंकों और एटीएम नेटवर्क पर कार्डलेस नकद निकासी की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा गया है।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Deepak Kumar Fri, 08 Apr 2022 11:40 AM

इस खबर को सुनें