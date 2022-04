बिना कार्ड के ATM से निकाल पाएंगे पैसा? समझिए RBI का प्लान

भविष्य में बिना कार्ड के किसी भी बैंक एटीएम (Bank ATM) से पैसा निकाल पाएंगे। शुक्रवार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने कार्ड लेस कैश विड्राॅल सुविधा (Card Less Cash Withdrawal) का प्रस्ताव रखा है।

लाइव मिंट,नई दिल्ली Tarun Singh Sun, 10 Apr 2022 10:36 AM

इस खबर को सुनें