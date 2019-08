अब 10,000 से अधिक कैश ATM से निकालने पर देना होगा OTP, ये है वजह 

ऑनलाइन और एटीएम (ATM) फ्रॉड से बचने के लिए बैंकों ने इसे और सुरक्षित बनाने के लिए कदम उठाया है। अब की बैंक साथ मिलकर इनसे निपटने के लिए बड़े फैसलों पर विचार कर रहे हैं, इसका सीधा असर आपके एटीएएम कार्ड के इस्तेमाल पर पड़ सकता है। केनरा बैंक ने एटीएएम से कैश निकालने को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए ओटीपी सर्विस शुरू कर दी है।

केनरा बैंक ने ट्वीट कर बताया कि वह एटीएम से कैश निकालने की सर्विस पर ओटीपी (OTP) सर्विस शुरू कर दी है। बैंक ने कहा है कि अगर आप एक दिन में एटीएम से 10000 रुपये से अधिक पैसा निकालते हो तो आपको ओटीपी डालना होगा। इससे ग्राहकों के लिए एटीएम से पैसा निकालना पहले से ज्यादा सुरक्षित होगा। ऐसा माना जा रहा है कि अन्य बैंक भी ऐसी सुविधा शुरू कर सकते हैं।

We introduce India’s First OTP facility for ATM withdrawals.

Withdrawals in our ATMs now more secure for our card holders.#CanaraSecureATM pic.twitter.com/ZBn07fAGQe