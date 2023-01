Shopify Inc ने बड़ी मीटिंग्स पर लगाई रोक, ग्रुप चैट्स से भी दूर रहने की सलाह

ऐप पर पढ़ें

नए साल में कनाडा की ई-कॉमर्स कंपनी Shopify Inc ने अपने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। दरअसल, Shopify Inc ने कर्मचारियों को बड़ी मीटिंग कल्चर को खत्म कर दिया है। इसके अलावा कर्मचारियों को ग्रुप मीटिंग से भी दूर रहने की सलाह दी गई है। बता दें कि Shopify Inc ने पिछले साल लागत में कटौती भी की थी।

क्या कहा कंपनी ने: Shopify Inc ने बताया कि हर दिन मीटिंग का कल्चर खत्म कर दिया गया है। सिर्फ गुरुवार को ही 50 से अधिक लोगों की मीटिंग होगी और यह विंडो में की जाएगी। यह मीटिंग हफ्ते में सिर्फ एक बार ही तय की जाएगी। कंपनी के मैनेजर्स या लीडर भी कर्मचारियों को अन्य मीटिंग अस्वीकार करने और बड़े इंटरनल ग्रुप चैट्स से खुद को दूर करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।

बता दें कि फेसबुक की पैरेंट कंपनी मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक के अलावा क्लोरॉक्स कंपनी और टेक फर्म ट्विलियो इंक ने भी नो-मीटिंग डेज कल्वर को शुरू किया है।

पिछले साल किए गए एक सर्वेक्षण के मुताबिक कर्मचारी सप्ताह में औसतन लगभग 18 घंटे मीटिंग में बिताते हैं। वहीं वे केवल 14% मीटिंग इनवाइट को अस्वीकार करते हैं। सर्वेक्षण में पाया गया कि गैर-महत्वपूर्ण मीटिंग्स में जाने से बड़े संगठनों में प्रति वर्ष लगभग 100 मिलियन डॉलर की बर्बादी होती है।

क्या कहा अधिकारी ने: इस फैसले पर Shopify के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ प्रॉडक्ट और सीओओ काज नेजटियन ने कहा-पिछले कुछ वर्षों में हमारी कंपनी में हमने एक्स्ट्रा मीटिंग्स जबरन खींचते हुए देखा है। वहीं, कंपनी ने कोविड के बाद सभी कर्मचारियों को अनिश्चित काल के लिए कहीं से भी काम करने दिया।

पिछले साल कंपनी ने कर्मचारियों को अपने सैलरी और कंपनसेशन स्ट्रक्चर तय करने का भी अधिकार दिया। कंपनी कॉस्ट कटिंग पर भी फोकस कर रही है। अब ताजा फैसले के तहत मीटिंग कल्चर में बदलाव किया गया है।