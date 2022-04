कैंपस एक्टिववियर IPO: जानें कब होगा शेयरों का अलाॅटमेंट, इस दिन स्टाॅक मार्केट में लिस्ट हो सकती है कंपनी 

खेलकूद के जूते बनाने वाली कंपनी कैंपस एक्टिववियर के आरंभिक सार्वजानिक निर्गम (आईपीओ) को बृहस्पतिवार को अंतिम दिन 51.75 गुना अभिदान मिला है। शेयरों का अलाॅटमेंट अगले सप्ताह 4 मई को हो सकता है।

