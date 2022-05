बिस्किट बनाने वाली यह कंपनी दे रही 56 रुपये से ज्यादा का डिविडेंड, 380 करोड़ रुपये का हुआ है मुनाफा

ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज ने सोमवार को हर शेयर पर 56.50 रुपये डिविडेंड देने की सिफारिश की है। कंपनी ने बताया है कि मार्च 2022 को खत्म तिमाही में उसका कंसॉलिडेटेड प्रॉफिट 379.87 करोड़ रुपये रहा है।

