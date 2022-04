4 रुपये का यह शेयर ₹102 का हुआ, निवेशकों के 1 लाख को बना दिया 26 लाख रुपये

यह पिछले एक साल में या वित्त वर्ष 22 में लगभग ₹4 से बढ़कर ₹102 के स्तर पर पहुंच गया। इस अवधि में इस शेयर में लगभग 2500 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसमें पैसे लगाने वाले निवेशकों को 26 लाख रु का फायदा हआ।

मिंट,नई दिल्ली Varsha Pathak Sun, 03 Apr 2022 09:43 AM

