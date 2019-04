गर्मी में है घूमने का प्लान, तो रेलवे देगा उधार टिकट- जानें कैसे करनी होगी बुकिंग

अगर आप भी गर्मी की छुट्टियों में घूमने का प्लान कर रहे हैं लेकिन बजट को लेकर परेशान हैं तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। आईआरसीटीसी पर उधार में टिकट बुक करा सकते हैं। भारतीय रेलवे की वेबसाइट यात्रियों को क्रेडिट (उधार) पर टिकट बुक करने की सुविधा दे रहा है। इस स्कीम के तहत यात्रियों को यात्रा से पांच दिन पहले टिकट बुक करने के बाद 14 दिनों के अंदर भुगतान करना होगा। इसके लिए उसे 3.5 प्रतिशत सर्विस चार्ज देना होगा।

इस व्यवस्था के लिए आईआरसीटीसी ने मुंबई की एक कंपनी ईपेलेटर से समझौता किया है। अगर यात्री टिकट बुकिंग के 14 दिनों के अंदर किराए का भुगतान नहीं करता है तो आईआरसीटीसी उस पर जुर्माना लगाएगा। अगर ऐसा दो बार से अधिक हुआ तो उन्हें इस सुविधा से हमेशा के लिए वंचित कर दिया जाएगा।

निजी बैंकों से करार

यह एक तरह से बैंक लोन है। इसमें कुछ बैंकों से करार हुआ है। आईआरसीटीसी से टिकट बुक करनेवाले किस यूजर को कितने रुपये तक का टिकट उधार दिया जा सकता है, इसका फैसला उसकी क्रेडिट हिस्ट्री, डिजिटल फुटप्रिंट, डिवाइस इन्फर्मेशन और ऑनलाइन परचेज को देख कर किया जाता है।

ऐसे बुक कर सकते हैं रेल टिकट

आइआरसीटीसी की इस सर्विस का नाम बुक नाउ एंड पे लेटर (book now and pay later) है। इसका फायदा ये होगा की आपको टिकट का पेमेंट करते समय किसी भी तरह के पेमेंट कैंसिल होने की परेशानी नहीं झेलनी होगी। सबसे पहले आप आईआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। अपनी डिटेल और आने-जाने की जानकारी दें। इसके बाद पेमेंट का विकल्प आएगा जहां आप पे लेटर के ऑप्शन को चुन सकते हैं। इसके बाद आपको ई-पे लेटर (ePayLater) की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। आपको अपने ई-पे लेटर अकाउंट में लॉग इन करना होगा और बुकिंग राशि को कंफर्म करना होगा।

14 दिनों में करना होगा पेमेंट

आपको 14 दिनों के बाद शुल्क देना होगा, जिसमें आपको ब्याज भी देना होगा। हालांकि, फिलहाल ई-पे लेटर जीरो फीसदी चार्ज पर बुकिंक कर रहा है।