Yes Bank को हाईकोर्ट से राहत, कंपनी के शेयर की बढ़ी खरीदारी

बॉम्बे हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने प्राइवेट सेक्टर के Yes Bank को बड़ी राहत दी है। दरअसल, कोर्ट ने Yes Bank के एक मामले में डिश टीवी के प्रवर्तक समूह की कंपनी की तरफ से दायर याचिका को खारिज कर दिया। इस बीच, Yes Bank के शेयर की खरीदारी बढ़ गई है।

क्या थी याचिका: Yes Bank को डीटीएच परिचालक की असाधारण आम बैठक (ईजीएम) में मतदान करने से रोकने का आदेश देने का आग्रह किया गया था। डिश टीवी की ईजीएम में मतदान 24 जून, 2022 को होना है।

Yes Bank का शेयर भाव: Yes Bank के शेयर की खरीदारी बढ़ गई है। आखिरी कारोबारी दिन शेयर भाव 12 रुपये के पार पहुंच गया। एक दिन पहले के मुकाबले शेयर की कीमत 1.37 फीसदी बढ़ गई है।

मैनेजमेंट में बदलाव: यस बैंक ने निपुण कौशल को मुख्य विपणन अधिकारी (सीएमओ) नियुक्त किया गया है। इस भूमिका में, वह बैंक के विपणन और कॉर्पोरेट संचार (एमसीसी) और कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) कार्यों के लिए जिम्मेदार होंगे।