सालभर में 274% का जबरदस्त रिटर्न देने वाली यह अब कंपनी जारी कर सकती है बोनस शेयर

यह शेयर पिछले एक साल में 274% से अधिक का रिटर्न दिया है। जबकि यह मल्टीबैगर स्टॉक 2022 (वर्ष-दर-तारीख या YTD) में अब तक लगभग 74% बढ़ गया है। इसका लेटेस्ट शेयर प्राइस 327.50 रुपये है।

मिंट,नई दिल्ली Varsha Pathak Mon, 11 Apr 2022 04:25 PM

