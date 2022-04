साल भर में 270% का रिटर्न, अब कंपनी 1 शेयर बदले देगी 1 बोनस शेयर

वीजा आउटसोर्सिंग कंपनी बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज के शेयरों ने पिछले एक साल में निवेशकों को 270 फीसदी के करीब रिटर्न दिया है। कंपनी अब इनवेस्टर्स को 1 शेयर के बदले 1 बोनस शेयर देने की तैयारी में है।

लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Vishnu Fri, 15 Apr 2022 09:34 PM

