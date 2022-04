टाटा समूह की कंपनी की नई डील, 4,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी US फर्म

टाटा पावर रिन्यूएबल्स भारत की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनियों में से एक है। इसके एकीकृत परिचालन के तहत लगभग 4.9 गीगावॉट की रिन्यूएबल एनर्जी संपत्तियां हैं। ये टाटा पावर की सब्सिडरी कंपनी है।

एजेंसी,नई दिल्ली Deepak Kumar Thu, 14 Apr 2022 08:22 PM

