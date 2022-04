BitCoin निवेशकों को फिर लगा झटका, महीने के सबसे निचले स्तर पर पहुंची कीमत

सोमवार को दुनिया की सबसे लोकप्रिय क्रिप्टोकरेंसी का दाम 4% घटकर 38,580 डाॅलर पर आ गया। CoinGecko के अनुसार Crypto के मार्केट कैप में भी पिछले 24 घंटों के दौरान 4% गिरावट देखने को मिली है।

लाइव मिंट,नई दिल्ली Tarun Singh Mon, 18 Apr 2022 03:41 PM

इस खबर को सुनें