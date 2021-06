BitCoin: एलन मस्क के ट्वीट के बाद बिटक्वाइन की कीमतों में आई तेजी, जानें अब क्या है टेस्ला के CEO ने 

BitCoin Price: पिछले कुछ महीनों से बिटक्वाइन (BitCoin) की कीमतों में लगातार आ रही गिरावट के बाद एक बार फिर से इसमें तेजी देखी गई। टेस्ला (Tesla) के CEO एलन मस्क के ट्वीट के बाद बिटक्वाइन (BitCoin) 39,000 हजार डाॅलर तक पहुंच गई। इसके पहले एलन मस्क (Elon Musk) के ट्वीट और चीन में प्रतिबंध के बाद इसमें गिरावट देखने को मिली थी।

अपने ताजा ट्वीट में एलन मस्क (Elon Musk) ने कहा कि आने वाले समय में टेस्ला (Tesla) एक बार फिर से बिटक्वाइन से कार खरीदने की अनुमति दे सकती है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि माइनिंग करने वाले लोग स्वच्छ ईधन का उपयोग करने लगें। इससे पहले एलन मस्क ने ग्रीन एनर्जी का हवाला देते हुए बिटक्वाइन से टेस्ला के कार खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया था।

This is inaccurate. Tesla only sold ~10% of holdings to confirm BTC could be liquidated easily without moving market.



When there’s confirmation of reasonable (~50%) clean energy usage by miners with positive future trend, Tesla will resume allowing Bitcoin transactions.