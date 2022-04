सिगरेट कंपनी पर बढ़ा अरबपति राधाकिशन दमानी का भरोसा, खरीदी इतनी हिस्सेदारी

राधाकिशन दमानी ने VST Industries के लगभग 12,000 इक्विटी शेयर अपनी निवेश शाखा Derive ट्रेडिंग एंड रिस्टोर्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से खरीदे हैं। VST Industries का हेडक्वार्टर हैदराबाद में है।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Deepak Kumar Sat, 16 Apr 2022 12:39 PM

