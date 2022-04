हिंदी न्यूज़ बिजनेस 5 रुपये से कम का यह शेयर अब 125 रुपये के पार, दिया 2000% से ज्यादा का रिटर्न

बिगब्लॉक कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के शेयरों ने तगड़ा रिटर्न दिया है। कंपनी के शेयर 5 रुपये से 125 रुपये के पार पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों ने 2 साल में निवेशकों को 2000 फीसदी से ज्यादा रिटर्न दिया है।

लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Vishnu Tue, 12 Apr 2022 05:44 PM

