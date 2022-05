बड़ी राहत: पेट्रोल-डीजल ने नए रेट जारी, जानिए अक्षय तृतीया के दिन फ्यूल सस्ता हुआ या महंगा?

सरकारी तेल कंपनियों ने आज मंगलवार 3 मई के लिए पेट्रोल-डीजल के नए रेट (Petrol-diesel price) जारी कर दिए हैं। देश में सबसे सस्ता पेट्रोल पोर्ट ब्लेयर में 91.45 रुपये और डीजल 85.83 रुपये लीटर है।

Tue, 03 May 2022 06:40 AM

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Tue, 03 May 2022 06:40 AM

